La Nupes ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Avesnes-le-Comte, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,12% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 10,35% à Avesnes-le-Comte. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 14% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Avesnes-le-Comte

Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.