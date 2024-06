En direct

19:50 - Que vont choisir les supporters de la Nupes disparue à Frévent ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,33% des suffrages dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (13,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,54% pour Yannick Jadot, 3,21% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 6,35% à Frévent. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 11% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 11 points à Frévent Que peut-on tirer de cet ensemble hétéroclite de données ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Frévent entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 45% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Frévent sous le charme de Bardella début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections européennes à Frévent. L'extrême droite enregistrait 55,15% des suffrages, soit 573 voix, face à Valérie Hayer à 12,61% et Raphaël Glucksmann à 6,35%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Frévent lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La numéro 1 du parti d'extrême droite terminait à 47,23% au 1er tour contre 20,72% pour Emmanuel Macron et 13,5% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Frévent n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 4,38% des suffrages pour sa part. Au 2e tour du scrutin, c'est également la leader de l'ancien Front national qui passait devant avec 67,76%, devant Emmanuel Macron à 32,24%.

12:32 - Quel score à Frévent pour le Rassemblement national aux législatives ? Les législatives avaient donné un puissant résultat pour le Rassemblement national à Frévent. C'est en effet Emmanuel Blairy qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 37,63% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Pas-de-Calais. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 60,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,43%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Frévent Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Frévent comme dans toute la France. Dotée de 1 683 logements pour 3 318 habitants, la densité de la commune est de 236 hab par km². Ses 146 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 855 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,54% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 23,25% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 14 600 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 26,71%, annonçant une situation économique mitigée. Pour résumer, Frévent incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives démarrent à Frévent : quel sera le taux d'abstention ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Début juin, à l'occasion des élections européennes, sur les 2 292 personnes en âge de voter à Frévent, 47,12% avaient pris part au scrutin. La participation était de 53,09% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,01% au premier tour et seulement 42,8% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Frévent ? Pour le second tour de la présidentielle, 71,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 70,4% au premier tour, ce qui représentait 1 653 personnes.