En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 5,33% à Bapaume pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 11% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (2,94%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,41%) et enfin de Léon Deffontaine (3,59%). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bapaume, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 15,85% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Bapaume en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 40% à Bapaume ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 53,21% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Bapaume le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Si on se penche sur le détail, 489 votants de Bapaume ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 53,21% des suffrages contre Valérie Hayer à 13,28% et François-Xavier Bellamy à 6,96%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Bapaume au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait énormément séduit à Bapaume au cours de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 41,57% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,05% et 11,37% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,12% des voix. Nouveau coup de marteau de la cheffe du RN au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 59,64%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Le RN arrivait en pôle position à Bapaume au début des élections législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais, c'est Emmanuel Blairy qui arrivait en tête au premier tour avec 35,78%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 57,18%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,82%.

11:02 - Élections législatives à Bapaume : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Bapaume comme partout en France. Avec une population de 3 733 habitants répartis dans 1 644 logements, cette ville présente une densité de 686 hab/km². Ses 255 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (65,88%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 15,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1877,67 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,15%, annonçant une situation économique précaire. Bapaume incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives précédentes à Bapaume À Bapaume, l'une des clés de ces législatives sera immanquablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,55% au premier tour. Au second tour, 60,9% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Bapaume ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 35,17% des électeurs de la commune, contre une abstention de 34,65% au deuxième tour. Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?