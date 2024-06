Résultat des législatives à Rivière : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections à Rivière : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Rivière mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 7,07% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec 45,32% de population active et une densité de population de 94 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 504 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,8%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,76%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,82%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rivière, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.