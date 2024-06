Résultat des législatives à Bourlon : l'élection 2024 en direct

14:24 - Bourlon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment les électeurs de Bourlon peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,96% et une densité de population de 97 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,11%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 448 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,22%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,11%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bourlon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,63% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.