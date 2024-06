En direct

19:50 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire au terme de ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en séduire une partie. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 8,35% à Biache-Saint-Vaast il y a quelques jours. Mais ce sont 17% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,7%), de l'EELV Marie Toussaint (2,39%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (4,3%). La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Biache-Saint-Vaast, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 20,15% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,02% pour Yannick Jadot, 4,4% pour Fabien Roussel et 1,49% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a nettement gagné du terrain à Biache-Saint-Vaast en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des pistes se dégagent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 47% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Biache-Saint-Vaast majoritairement pour Jordan Bardella il y a trois semaines Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut donc sembler aussi évident au moment du scrutin de ce 30 juin. 54,95% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Biache-Saint-Vaast, devant Valérie Hayer à 9,43% et Raphaël Glucksmann à 8,35%. Le RN s'est arrogé le scrutin avec 921 votants de Biache-Saint-Vaast.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Biache-Saint-Vaast au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a surperformé à Biache-Saint-Vaast lors de la présidentielle avec pas moins de 43,6% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,21% et 15,11% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,01% des voix. Au second tour, face à Macron, la patronne du RN conservait son avantage avec 64,45%.

12:32 - Quel score à Biache-Saint-Vaast pour le RN ce soir ? Regarder le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Les législatives avaient abouti à un beau départ pour le RN à Biache-Saint-Vaast. C'est en effet Emmanuel Blairy qui se classait en tête au premier tour avec 39,54% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 59,81%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,19%.

11:02 - Biache-Saint-Vaast : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Biache-Saint-Vaast comme dans toute la France. Avec ses 4 481 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 194 entreprises, Biache-Saint-Vaast est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,27%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 22,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,04%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 059 euros par an. Biache-Saint-Vaast incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Biache-Saint-Vaast Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? Début juin, durant les élections européennes, 50,91% des inscrits sur les listes électorales de Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 47,9% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,09% au premier tour et seulement 60,69% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Biache-Saint-Vaast cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.