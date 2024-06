Résultat des législatives à Bucquoy : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Bucquoy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 480 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 86 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 820 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (80,68%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 25,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 38,59% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 646,38 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Bucquoy, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Bucquoy

Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Au moment des européennes de début juin, 45,89% des personnes aptes à voter à Bucquoy avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 42,04% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,06% au premier tour et seulement 52,78% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bucquoy cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.