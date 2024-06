11:02 - Les données démographiques de Saint-Pol-sur-Ternoise révèlent les tendances électorales

À Saint-Pol-sur-Ternoise, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 21,28%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (38,93%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1937,15 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,73%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (5,15%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pol-sur-Ternoise mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,23% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.