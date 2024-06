En direct

19:50 - Quel score pour à gauche à la fin de ces élections législatives ? L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. A l'occasion du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 16,25% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 7,06% à Vitry-en-Artois début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 15% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par le RN à Vitry-en-Artois Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà engrangé 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 47% à Vitry-en-Artois ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score de Bardella à Vitry-en-Artois au début du mois Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être confirmer le verdict établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Vitry-en-Artois, avec 53,77% des voix (1028 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 12,24%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 7,06%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Vitry-en-Artois lors de la dernière présidentielle La ville de Vitry-en-Artois s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La candidate du parti d'extrême droite prenait la tête avec 44,09% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,92% et 12,84% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 4,74% des suffrages pour sa part. Au second tour, la patronne du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 61,89% contre 38,11%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives 2022 à Vitry-en-Artois Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Vitry-en-Artois en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais, c'est Emmanuel Blairy qui s'imposait au premier tour avec 39,54%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 59,29%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,71%.

11:02 - Vitry-en-Artois : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel portrait faire de Vitry-en-Artois, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 2 107 logements pour 4 787 habitants, la densité de la commune est de 246 habitants/km². Ses 252 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 359 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (82,06%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 25,45% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,4%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 575 euros/an. À Vitry-en-Artois, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles de la France.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Vitry-en-Artois : la participation en question Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 48,26% des inscrits sur les listes électorales de Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais). L'abstention était de 45,25% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,69% au premier tour et seulement 56,93% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Vitry-en-Artois ? En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.