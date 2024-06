En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des voix de la Nupes à Brebières ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Brebières, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,69% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,39% pour Yannick Jadot, 3,78% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment terminé à 6,89% à Brebières pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 14% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,5%), de Marie Toussaint (2,25%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,57%).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Brebières Que retenir de l'ensemble de ces scores ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Brebières entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à environ 50% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 54,62% pour le RN à Brebières aux européennes Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être confirmer le verdict établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Brebières, avec 54,62%, soit 1213 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 10,85% et Raphaël Glucksmann à 6,89%.

14:32 - 43,73% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Brebières La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection présidentielle avait offert un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La figure du parti d'extrême droite rassemblait 43,73% au premier tour contre 23,03% pour Emmanuel Macron et 13,76% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Brebières n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 5,12% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait finalement au second round dans la commune avec 62,02%, devant Emmanuel Macron à 37,98%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Brebières ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections des députés 2024, au niveau local, comme au niveau national. Les législatives avaient donné un beau départ pour le Rassemblement national à Brebières. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais, c'est Emmanuel Blairy qui démarrait en pôle position au premier tour avec 41,91%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 60,89%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,11%.

11:02 - Comment la composition démographique de Brebières façonne les résultats électoraux ? À Brebières, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec une densité de population de 454 habitants/km² et 47,41% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 8,72% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,22%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 768 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,78%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,97%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Brebières mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,02% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Brebières À Brebières (62117), l'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera immanquablement la participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,32% au premier tour et seulement 58,27% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 4 050 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 24,44% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 25,28% au premier tour.