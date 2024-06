Résultat des législatives à Oisy-le-Verger : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN se hissait en pôle position à Oisy-le-Verger. On retrouvait en effet Emmanuel Blairy en tête au premier tour, avec 46,58% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 64,23%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,77%.

11:02 - Analyse socio-économique d'Oisy-le-Verger : perspectives électorales

Les données démographiques et socio-économiques d'Oisy-le-Verger montrent des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 109 habitants/km² et un taux de chômage de 11,26%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,74%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 460 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,82%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,89%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Oisy-le-Verger mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,26% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.