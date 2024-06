Résultat des législatives à Hermies : l'élection 2024 en direct

09:32 - Hermies : la mobilisation des électeurs aux élections législatives

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Hermies (62147) ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,99% au premier tour et seulement 44,76% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Hermies ? Pour rappel, au niveau national, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,46% dans la commune. Le taux de participation était de 71,95% au second tour, c'est-à-dire 613 personnes.