Résultat des législatives à Vaulx-Vraucourt : l'élection 2024 en direct

Le Rassemblement national parvenait en première position à Vaulx-Vraucourt en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Emmanuel Blairy en tête au premier tour, avec 41,37% dans la ville, qui votait pour la 1ère circonscription du Pas-de-Calais. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 63,10%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,90%.

11:02 - Les enjeux locaux de Vaulx-Vraucourt : tour d'horizon démographique

Quel impact auront les habitants de Vaulx-Vraucourt sur le résultat des élections législatives ? Avec 42,37% de population active et une densité de population de 73 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,37% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,95%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 370 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,04%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (12,02%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Vaulx-Vraucourt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,15% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.