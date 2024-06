18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Écourt-Saint-Quentin

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 46% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.