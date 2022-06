Résultat de la législative à Avesnes-le-Comte : 2e tour en direct

En direct

18:49 - La Nupes avait terminé troisième à Avesnes-le-Comte il y a 7 jours Le poids des électeurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale reste un des paramètres de ces législatives à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 17,12% des suffrages à Avesnes-le-Comte il y a 7 jours. Mais ce score est cependant à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,27%, 1,89%, 1,98% et 2,74% en avril. La coalition de gauche pouvait donc potentiellement atteindre 20,88% à Avesnes-le-Comte pour ces élections légilsatives.

15:30 - À Avesnes-le-Comte, la candidature Rassemblement National en tête A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Avesnes-le-Comte. Avec 34,4% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Avesnes-le-Comte au soir du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 21,6% et 17,12% des suffrages.

13:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Avesnes-le-Comte L'analyse des précédents scrutins permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Pendant les précédentes législatives, le taux d'abstention avait atteint 59,22% dans la commune d'Avesnes-le-Comte au premier tour, à comparer avec une abstention de 54,56% pour le second round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau national en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin.