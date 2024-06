En direct

19:49 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Auxi-le-Château ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. A l'issue du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 16,05% des bulletins dans la localité. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 7,56% à Auxi-le-Château. Mais on peut en revanche évaluer un score de 14% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (3,46%), de l'EELV Marie Toussaint (1,62%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,78%).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement avancé à Auxi-le-Château en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 46% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Auxi-le-Château début juin ? Impossible de ne pas se pencher sur le scrutin qui a eu lieu il y a peu. C'est en effet la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui a terminé en tête des élections du Parlement européen 2024 à Auxi-le-Château, avec 48,38% des électeurs, soit 448 voix dans la ville, devant celle de Valérie Hayer avec 12,1%, et Raphaël Glucksmann avec 7,56%.

14:32 - Auxi-le-Château avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute la présidentielle qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La patronne du parti d'extrême droite rassemblait 39,27% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,38% et 15,11% des voix. Auxi-le-Château n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,37% des suffrages. Nouveau coup d'éclat de Marine Le Pen au second tour face à Macron avec 60,49%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Le nombre de votes du Rassemblement national sera une des clés pour cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Auxi-le-Château lors des élections du Parlement en 2022. C'est en effet Emmanuel Blairy qui se plaçait en tête au premier tour avec 38,29% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 57,59%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,41%.

11:02 - Comment la composition démographique d'Auxi-le-Château façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire d'Auxi-le-Château, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 556 habitants répartis dans 1 435 logements, cette ville présente une densité de 99 hab par km². L'existence de 143 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 16,04% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 33,4% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 950 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,82%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Auxi-le-Château manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Auxi-le-Château L'observation des scrutins électoraux passés permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 52,56% des inscrits sur les listes électorales d'Auxi-le-Château. L'abstention était de 47,91% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,19% au premier tour et seulement 52,96% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Auxi-le-Château ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.