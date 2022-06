Résultat des législatives à Bertry - Election 2022 (59980) [PUBLIE]

12/06/22 23:08

Résultat des législatives 2022 à Bertry

Le résultat des élections législatives 2022 à Bertry est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Bertry. La candidature Union des Démocrates et des Indépendants arrive en première place chez les 1692 citoyens inscrits dans la 18ème circonscription du Nord résidant à Bertry. Le taux de participation représente 43% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 18ème circonscription du Nord, ce qui représente 732 votants. Les électeurs des 83 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Bertry ? Guy Bricout a obtenu 34% des suffrages à l'échelle de la localité. Mélanie Disdier (Rassemblement National) et Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 32% et 14% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bertry Mélanie Disdier Rassemblement National 29,86% 32,03% Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 33,85% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 13,71% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 4,34% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 7,83% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 3,50% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 3,08% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 1,68% Participation au scrutin Circonscription Bertry Taux de participation 45,18% 43,26% Taux d'abstention 54,82% 56,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,82% Nombre de votants 41 163 732

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bertry sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:57 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Bertry ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 14,38% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Bertry le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,39% et 1,47% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 17,24% à Bertry pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Bertry, des sondages aussi parlants ? Les tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Bertry au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or le président avait obtenu 20,62% des voix à Bertry, lors du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait enregistré 43,93% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,38% (contre 21,95%). 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle à Bertry ? La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 à Bertry. L'inflation pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Bertry. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 71,37% dans la localité. La participation était de 70,09% au premier tour, ce qui représentait 1 181 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à Bertry ? L'observation des résultats des derniers scrutins permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes élections législatives, sur les 1 661 inscrits sur les listes électorales à Bertry, 56,29% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 52,5% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Bertry pour ces législatives 2022 8 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Bertry aujourd'hui, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau de candidatures assez bas comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Et les 1685 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner le bureau de vote et sélectionner un candidat lors de cette première étape.

Législatives 2022 à Bertry : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Bertry (59980) seront incités à contribuer aux élections législatives comme partout en France. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 44% des votes au premier tour à Bertry, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21% et 14% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Bertry avec 66% des voix, laissant par conséquent 34% des voix à Emmanuel Macron.