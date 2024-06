Résultat des législatives à Clary : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux législatives à Clary ? Regarder le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Clary. On retrouvait en effet Mélanie Disdier au sommet au premier tour, avec 36,06% dans la ville, partie intégrante de la 18ème circonscription du Nord. Mais c'est pourtant Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) qui avait séduit les électeurs de Clary au second tour, avec 50,69%.

11:02 - Clary : quand les données démographiques façonnent les urnes Les données démographiques et socio-économiques de Clary mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,89%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,37%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 396 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,38%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,72%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Clary mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,37% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Etude de l'abstention aux législatives à Clary L'observation des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, sur les 817 personnes en âge de voter à Clary, 58,02% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 49,64% en 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 47,43% au premier tour et seulement 44,67% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.