19:49 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes dissoute à Proville ? Une autre incertitude de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Il y a quelques jours aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 9,17% à Proville. Mais ce sont 15% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,98%), de l'EELV Marie Toussaint (2,35%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,78%). Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 14,23% des bulletins dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 12 points à Proville Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes lignes émergent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Proville entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Proville Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Proville, avec 42,75% des votes, soit 601 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 15,93%, et la liste de François-Xavier Bellamy avec 10,46%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Proville au premier tour de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était illustrée à Proville au cours de l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 32,93% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,62% et 12,1% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,98% des voix. Avec 49,25%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,75%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Proville ? Lors des dernières législatives à Proville, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 23,47% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 23,77% pour Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Union des Démocrates et des Indépendants (59,49%). Guy Bricout s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Proville : élections législatives et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Proville détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,0%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (73,62%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (87,54%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 340 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,42%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,03%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Proville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,39% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Proville : quel était le niveau de participation aux élections législatives ? L'un des facteurs importants des élections législatives 2024 sera incontestablement le taux d'abstention à Proville (59267). Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 49,37% au premier tour et seulement 48,18% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 704 personnes en âge de voter dans la commune, 75,59% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,07% au second tour, ce qui représentait 2 084 personnes. Les jeunes expriment généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?