19:47 - À Ligny-en-Cambrésis, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Front populaire. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Ligny-en-Cambrésis, le binôme Nupes avait en effet cumulé 11,98% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 5,49% à Ligny-en-Cambrésis début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 3,3% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,26% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,41% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 10% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 17 points à Ligny-en-Cambrésis Alors que retenir de cette combinaison de chiffres ? Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 44% ou plus à Ligny-en-Cambrésis ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 59,18% pour le RN à Ligny-en-Cambrésis le 9 juin dernier Une élection très récente a bouleversé l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Ligny-en-Cambrésis, avec 59,18%, soit 377 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 10,83% et Marion Maréchal à 6,44%.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Ligny-en-Cambrésis ? La ville de Ligny-en-Cambrésis avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022. La cheffe de file de l'ancien FN prenait les devants avec 49,64% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,84% et 11,13% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 4,6% des voix. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 68,73%, devant Emmanuel Macron à 31,27%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Ligny-en-Cambrésis ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait en première position à Ligny-en-Cambrésis. Dans la commune, partie intégrante de la 18ème circonscription du Nord, c'est Mélanie Disdier qui arrivait en tête au premier tour avec 36,98%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 55,86%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 44,14%.

11:02 - Ligny-en-Cambrésis et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Ligny-en-Cambrésis, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 843 logements pour 1 901 habitants, la densité de la ville est de 216 habitants/km². Ses 98 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 22,46% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,21% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,73% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 426,12 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Ligny-en-Cambrésis, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Ligny-en-Cambrésis À Ligny-en-Cambrésis, le taux d'abstention sera indéniablement l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 75,09% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,77% au deuxième tour, soit 1 046 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,4% au premier tour et seulement 44,33% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des Français est par exemple en mesure de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Ligny-en-Cambrésis.