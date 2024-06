Résultat des législatives à Saint-Souplet : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Souplet au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Mélanie Disdier en tête au premier tour, avec 41,40% dans la ville, qui votait pour la 18ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 59,85%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 40,15%.

11:02 - Saint-Souplet aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel impact auront les électeurs de Saint-Souplet sur les résultats des législatives ? Avec 42,99% de population active et une densité de population de 97 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 19,92% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (71,6%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 413 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,9%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,3%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Souplet mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,85% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.