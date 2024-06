La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Villers-Outréaux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 9,28% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment terminé à 4,93% à Villers-Outréaux le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 8% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 38% voire plus à Villers-Outréaux ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

L'élection présidentielle est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen a surperformé à Villers-Outréaux au cours de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 41,52% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24% et 12,51% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 8,9% des voix. Au deuxième tour, face à Macron, la patronne du RN finissait aussi première avec 62,72%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Villers-Outréaux ?

Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Villers-Outréaux, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 30,94% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,94% pour Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Union des Démocrates et des Indépendants avec 53,45%. Guy Bricout remportait donc ce scrutin sur place.