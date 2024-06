En direct

19:47 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 14% et 17% à Marcoing à l'issue de ces législatives La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 7,6% à Marcoing. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 14% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Marcoing, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 17,24% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Marcoing Alors que conclure de cette avalanche de chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 17 points à Marcoing entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 42% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Marcoing a pris fait et cause pour Bardella il y a trois semaines Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc également indispensable au moment du scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 442 électeurs de Marcoing ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella a cumulé ainsi 53,32% des votes devant Valérie Hayer à 8,93% et François-Xavier Bellamy à 7,6%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Marcoing ? C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Marcoing avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la candidate du parti frontiste finissait avec 42,43% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,48% et 14,35% des voix. Marcoing n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,39% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 64,11%, devant Emmanuel Macron à 35,89%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Les législatives avaient offert un beau départ pour le RN à Marcoing. Dans la commune, qui faisait partie de la 18ème circonscription du Nord, c'est Mélanie Disdier qui arrivait en tête au premier tour avec 34,88%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 56,81%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 43,19%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Marcoing Dans les rues de Marcoing, les élections sont en cours. Avec ses 1 888 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 94 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 088 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,08% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 25,51% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,72% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 36,71% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 99,15 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, à Marcoing, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Marcoing : analyse du niveau d'abstention aux précédentes législatives La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 à Marcoing. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,54% au premier tour et seulement 48,28% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Marcoing ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,43% des votants de la localité, contre un taux de participation de 81,24% au second tour, c'est-à-dire 1 195 personnes. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des familles est notamment en mesure de pousser les citoyens de Marcoing à ne pas rester chez eux.