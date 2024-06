En direct

À Masnières, qui va bénéficier des 25,9% de la Nupes ? Une autre question qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Masnières, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,9% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,44% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,02% pour Yannick Jadot, 6,7% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 6,13% à Masnières pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 18% sur place.

En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Masnières Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 40% voire plus à Masnières ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Quel résultat pour les européennes à Masnières le 9 juin ? Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Masnières, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 50,86% des voix face à Valérie Hayer à 9,57% et Raphaël Glucksmann à 6,13%.

Quels ont été les résultats de la présidentielle à Masnières ? L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste des communes à Masnières pendant la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 39,05% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,89% et 17,44% des voix. Fabien Roussel héritait d'un rôle de figurant avec 6,7% des suffrages pour sa part. Nouveau coup de poing au second tour pour Marine Le Pen contre Macron avec une patronne du RN à 63,98% contre 36,02%.

Nouveau coup de force pour le RN à Masnières ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections législatives. Le Rassemblement national réalisait un joli score à Masnières au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Mélanie Disdier devant ses concurrents au premier tour, avec 29,74% dans la commune, qui votait pour la 18ème circonscription du Nord. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 53,40%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 46,60%.

Analyse démographique des élections législatives à Masnières Dans les rues de Masnières, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 772 habitants répartis dans 1 153 logements, cette ville présente une densité de 245 hab par km². Ses 98 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 24,16% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,46% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 24,52% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2078,18 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,46%, annonçant une situation économique fragile. À Masnières, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

Les élections législatives à Masnières (59241) sont lancées À Masnières, l'un des critères forts de ces législatives sera le niveau d'abstention. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,32% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 25,4% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,56% au premier tour. Au second tour, 58,69% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel député se substituera à Mélanie Disdier dans la 18ème circonscription du Nord ?