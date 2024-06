Résultat des législatives à Caudry : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives d'environ 13% à Caudry pour le Nouveau Front populaire ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 6,45% à Caudry pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 3,4% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,47% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,57% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 13% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Caudry, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni également 13,47% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Caudry Que peut-on déduire de cette combinaison de statistiques ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 17 points à Caudry entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 35% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Caudry a pris fait et cause pour Bardella le 9 juin dernier Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble donc aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Le score de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Caudry, à 57,55%, soit 2435 voix. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 9,62% et Raphaël Glucksmann à 6,45%.

14:32 - Caudry avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Caudry. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 43,44% au 1er round contre 20,25% pour Emmanuel Macron et 16,63% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 5,12% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 65,41%, devant Emmanuel Macron à 34,59%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Caudry ? Revenir sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des dernières législatives à Caudry, le RN se plaçait à la deuxième place, 27,45% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 45,55% pour Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Union des Démocrates et des Indépendants avec 57,43%. Guy Bricout remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Caudry : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Caudry mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 1154 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 28,42%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1930,82 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (25,28%) et le nombre de résidences HLM (19,38% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Caudry mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 44,88% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Les législatives commencent à Caudry : l'abstention en question Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Caudry, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,54% au premier tour. Au second tour, 43,29% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Caudry ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 66,7% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 68,45% au deuxième tour, soit 6 651 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages est par exemple en mesure de ramener les habitants de Caudry dans les isoloirs.