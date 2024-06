En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Fontaine-Notre-Dame ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en séduire une partie. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 6,82% à Fontaine-Notre-Dame. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 12% sur place. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 13,41% des suffrages dans la localité.

18:42 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Fontaine-Notre-Dame en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais des tendances se distinguent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 15 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN soit à environ 40% à Fontaine-Notre-Dame ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score du Rassemblement national à Fontaine-Notre-Dame au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les européennes 2024 à Fontaine-Notre-Dame. L'extrême droite attirait 52,39% des suffrages, soit 384 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 12,96% et François-Xavier Bellamy à 8,32%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Fontaine-Notre-Dame au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est certainement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 39,41% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Fontaine-Notre-Dame. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,87%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,04% des suffrages. La patronne du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 59,29%, devant Emmanuel Macron à 40,71%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Fontaine-Notre-Dame ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait en pôle position à Fontaine-Notre-Dame au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 18ème circonscription du Nord, c'est Mélanie Disdier qui s'imposait au premier tour avec 30,20%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) chez les électeurs avec 50,58%.

11:02 - Élections à Fontaine-Notre-Dame : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Fontaine-Notre-Dame peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,06% et une densité de population de 169 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,6%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 660 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,17%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,63%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fontaine-Notre-Dame mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,04% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Fontaine-Notre-Dame : scrutin en cours Au fil des dernières années, les 1 794 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 1 338 inscrits sur les listes électorales de Fontaine-Notre-Dame (Nord) s'étaient rendus aux urnes (soit 56,95%), à comparer avec un taux de participation de 57,85% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,89% au premier tour et seulement 46,15% au second tour. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,34% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,82% au premier tour, ce qui représentait 1 034 personnes.