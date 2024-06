19:51 - Une fourchette de 12% à 14% pour le Nouveau Front populaire au Cateau-Cambrésis

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 4,78% au Cateau-Cambrésis début juin. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 12% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 14,67% des voix dans la localité.