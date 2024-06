Résultat des législatives à Neuvilly : l'élection 2024 en direct

Le RN réalisait un excellent départ à Neuvilly lors des législatives 2022. C'est en effet Mélanie Disdier qui se plaçait en tête au premier tour avec 43,56% dans la commune, partie intégrante de la 18ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 64,02%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 35,98%.

Devant le bureau de vote de Neuvilly, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 490 logements pour 1 093 habitants, la densité de la ville est de 89 hab par km². Ses 38 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (24,69%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 26,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 286,75 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Neuvilly, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Neuvilly : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections législatives ?

Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des élections passées ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, parmi les 790 personnes en âge de voter à Neuvilly, 48,99% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 43,64% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,59% au premier tour. Au second tour, 55,43% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Neuvilly ? Lors du premier tour de la présidentielle, 24,09% des électeurs dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,83% au second tour.