19:49 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Iwuy convoité Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 14,04% des bulletins dans la commune. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 4,33% à Iwuy pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 2,35% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 0,81% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,23% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 9% cette fois.

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à Iwuy Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà progressé de 14 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Iwuy sous le charme de Bardella début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, est arrivée en tête des européennes 2024 à Iwuy. Ladite liste a cumulé 65,12% des suffrages, contre Valérie Hayer à 8,22% et Marion Maréchal à 4,7%.

14:32 - 51,64% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Iwuy Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 51,64% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Iwuy. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,13%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 5,56% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est également la patronne de l'ancien FN qui l'emportait à Iwuy avec 69,57%, devant Emmanuel Macron à 30,43%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé localement pour cette élection du Parlement 2024. Le RN parvenait en pôle position à Iwuy au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Mélanie Disdier en tête au premier tour, avec 43,76% dans la commune, qui faisait partie de la 18ème circonscription du Nord. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 66,77%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 33,23%.

11:02 - Les enjeux locaux d'Iwuy : tour d'horizon démographique Comment les électeurs d'Iwuy peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 260 habitants/km² et un taux de chômage de 18,59%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2020,81 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,65%) et le nombre de résidences HLM (9,19% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Iwuy mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,04% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Election à Iwuy : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques passées. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait à 44,14% au niveau d'Iwuy, contre un taux d'abstention de 47,46% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,96% au premier tour et seulement 59,91% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Iwuy ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,54% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 22,94% au second tour.