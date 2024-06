Résultat des législatives à Maretz : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Maretz ? La cité de Maretz avait offert un bel avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la patronne de l'ancien FN terminait avec 50,66% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 18,85% et 12,37% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 5,3% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 70,38%, devant Emmanuel Macron à 29,62%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national réalisait un puissant score à Maretz. On retrouvait en effet Mélanie Disdier au sommet au premier tour, avec 34,18% dans la cité, qui faisait partie de la 18ème circonscription du Nord. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) chez les électeurs avec 50,12%.

11:02 - Élections à Maretz : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Maretz, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,58% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 129 habitants par km² et 44,46% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (26,09%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 404 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,7%) et le nombre de résidences HLM (1,22% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Maretz mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 39,79% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Maretz : un regard approfondi L'étude des résultats des derniers scrutins électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Au moment des européennes de début juin, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 47,74% des inscrits sur les listes électorales de Maretz (Nord). L'abstention était de 45,38% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,07% au premier tour. Au second tour, 55,69% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 944 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 26,91% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 22,35% au second tour.