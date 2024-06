Résultat des législatives à Gouzeaucourt : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le résultat de la présidentielle. Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 à Gouzeaucourt que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Celle-ci avait accumulé 37,36% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 24,9% et 11,56%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 61,36% contre 38,64%).

Les législatives avaient abouti à un très bon résultat pour le RN à Gouzeaucourt. C'est en effet Mélanie Disdier qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 39,22% dans la commune, qui faisait partie de la 18ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 56,44%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 43,56%.

11:02 - Gouzeaucourt : démographie et socio-économie impactent les législatives

Quel portrait faire de Gouzeaucourt, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 454 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 85 entreprises, Gouzeaucourt est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 22,35% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 22,42% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 31,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 50,48% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2074,83 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Gouzeaucourt manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.