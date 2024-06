Résultat des législatives à Rumilly-en-Cambrésis : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections des députés, à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN réalisait un excellent départ à Rumilly-en-Cambrésis lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. C'est en effet Mélanie Disdier qui arrivait en tête au premier tour avec 25,80% dans la commune, partie intégrante de la 18ème circonscription du Nord. C'est pourtant Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Rumilly-en-Cambrésis au second tour, avec 56,14%.

11:02 - Élections législatives à Rumilly-en-Cambrésis : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Rumilly-en-Cambrésis comme dans toute la France. Avec ses 1 429 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 62 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,49%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 34,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,55% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 307,53 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Rumilly-en-Cambrésis, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Rumilly-en-Cambrésis L'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Rumilly-en-Cambrésis. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,56% au premier tour. Au second tour, 51,66% des votants ne se sont pas déplacés. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 132 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,7% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 20,58% au second tour.