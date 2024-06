Résultat des législatives à Paillencourt : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Paillencourt lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. La communauté des électeurs de Paillencourt avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe de file de l'ancien Front national écrasait le match avec 39,47% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,54% et 12,6% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 8,79% des voix. Pour le deuxième tour, c'est de nouveau la candidate de l'ancien Front national qui l'emportait à Paillencourt avec 60,63%, devant Emmanuel Macron à 39,37%.

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national il y a deux ans Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Paillencourt. On retrouvait en effet Mélanie Disdier en tête au premier tour, avec 35,97% dans la ville, qui votait pour la 18ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 55,18%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 44,82%.

11:02 - Démographie et politique à Paillencourt, un lien étroit Dans la commune de Paillencourt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,05%. En outre, le taux de familles propriétaires (79,1%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,62%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 425 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,67%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,26%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Paillencourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,6% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Paillencourt Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. A l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 808 personnes en âge de voter à Paillencourt, 57,92% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 58,26% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,32% au premier tour. Au deuxième tour, 48,31% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Paillencourt ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 792 personnes en âge de voter dans la localité, 77,27% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 80,93% au second tour, ce qui représentait 641 personnes.