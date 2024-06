En direct

19:49 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Escaudœuvres La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une portion. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Escaudœuvres, le binôme Nupes avait en effet glané 21% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,99% à Escaudœuvres. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 17% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,33%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,93%) ou encore de Léon Deffontaine (4,13%).

18:42 - La forte évolution du Rassemblement national à Escaudœuvres en 5 ans Que peut-on conclure de cette avalanche de statistiques ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 14 points à Escaudœuvres entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera à environ 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Escaudœuvres le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est très parlant. Il y a quelques semaines en effet, à Escaudœuvres, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, récoltant 50,96% des suffrages face à Valérie Hayer à 11,57% et Raphaël Glucksmann à 7,99%. Si on entre dans le détail, 555 électeurs l'ont choisie dans la localité.

14:32 - 37,26% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Escaudœuvres C'est probablement l'élection suprême qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du parti d'extrême droite s'imposait avec 37,26% au 1er tour contre 23,64% pour Emmanuel Macron et 16,31% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Escaudœuvres n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 6,17% des suffrages pour sa part. Au second tour du scrutin, c'est aussi la patronne du parti frontiste qui l'emportait à Escaudœuvres avec 61,12%, devant Emmanuel Macron à 38,88%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir La part des électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour cette élection législative. Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait en pôle position à Escaudœuvres. On retrouvait en effet Mélanie Disdier devant ses concurrents au premier tour, avec 29,24% dans la cité, qui votait pour la 18ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 52,39%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 47,61%.

11:02 - Escaudœuvres et législatives : démographie, économie et choix électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Escaudœuvres déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 494 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,15%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une automobile (73,86%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 045 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,72%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,79%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Escaudœuvres mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,81% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est l'heure de voter à Escaudœuvres : la participation au cœur des préoccupations À Escaudœuvres, quelle abstention aux précédentes législatives ? Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, 2 292 inscrits sur les listes électorales d'Escaudœuvres avaient pris part au scrutin (soit 49,83%). Le taux de participation était de 53,35% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,77% au premier tour et seulement 42,66% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Escaudœuvres ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 72,61% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 71,93% au premier tour, soit 1 673 personnes.