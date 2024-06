Résultat des législatives à Cambrai : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'autre incertitude de ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Cambrai, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,19% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment cumulé 8,6% à Cambrai début juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 17% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (5,81%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,75%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,14%).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement gagné du terrain à Cambrai Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des éléments émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà progressé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,76% pour la liste Bardella à Cambrai il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Cambrai. Le bulletin a convaincu 43,76% des votes, devant Valérie Hayer à 14,46% et Raphaël Glucksmann à 8,6%.

14:32 - Cambrai avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 32,85% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Cambrai. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,21%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,94% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour du scrutin, c'est également la candidate du parti d'extrême droite qui gagnait à Cambrai avec 52,91%, devant Emmanuel Macron à 47,09%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Cambrai ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très commenté pour cette élection 2024, localement, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Cambrai, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 20,69% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 24,46% pour Pierre-Antoine Villain (Divers droite) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Union des Démocrates et des Indépendants avec 57,53%. C'est ainsi Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) qui l'emportait.

11:02 - Cambrai : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Cambrai regorge de diversité et d'activités. Avec ses 31 425 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 467 entreprises, Cambrai offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,1% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 1 194 résidents étrangers, représentant 3,78% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 381 €/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 22,74%, synonyme d'une situation économique précaire. Pour résumer, Cambrai incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Cambrai : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention à Cambrai. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,57% au premier tour et seulement 61,39% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Cambrai ? Au second tour de la dernière présidentielle, 34,32% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 35,2% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit israélo-palestinien, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Cambrai.