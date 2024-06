La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Walincourt-Selvigny, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,47% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 7,67% à Walincourt-Selvigny. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 1,74% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,03% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,75% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 12% cette fois.

Le score obtenu par le RN sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections législatives. Les législatives 2022 avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Walincourt-Selvigny. C'est en effet Mélanie Disdier qui se classait en pôle position au premier tour avec 36,90% dans la commune, qui faisait partie de la 18ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 55,08%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 44,92%.

11:02 - Analyse socio-économique de Walincourt-Selvigny : perspectives électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Walincourt-Selvigny révèlent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 140 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,96%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (26,13%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 619 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,31%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,42%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Walincourt-Selvigny mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 41,07% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.