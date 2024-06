En direct

19:50 - Que vont choisir les supporters de Glucksmann à Neuville-Saint-Rémy ? L'autre interrogation de ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Neuville-Saint-Rémy, le binôme Nupes avait en effet glané 15,46% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,36% pour Yannick Jadot, 2,26% pour Fabien Roussel et 0,97% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 7,12% à Neuville-Saint-Rémy. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 3,29% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,74% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 13% cette fois.

18:42 - Le RN a solidement progressé à Neuville-Saint-Rémy en 5 ans Que peut-on tirer de cette combinaison de données ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 40% à Neuville-Saint-Rémy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella au-dessus des 50% à Neuville-Saint-Rémy aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 661 électeurs de Neuville-Saint-Rémy se sont en effet tournés vers le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, a enregistré ainsi 51,72% des votes devant Valérie Hayer à 12,52% et Raphaël Glucksmann à 7,12%.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Neuville-Saint-Rémy C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Neuville-Saint-Rémy pendant la dernière présidentielle avec pas moins de 40,62% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,21% et 15,38% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 6% des voix. Nouvelle déflagration de Marine Le Pen au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 61,21%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives avaient donné un très bon départ pour le RN à Neuville-Saint-Rémy. On retrouvait en effet Mélanie Disdier en tête au premier tour, avec 32,71% dans la commune, qui votait pour la 18ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 53,11%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 46,89%.

11:02 - Dynamique électorale à Neuville-Saint-Rémy : une analyse socio-démographique Dans la ville de Neuville-Saint-Rémy, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 19,66% et une densité de population de 1617 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1992,95 € par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,60%) met en évidence des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,43%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Neuville-Saint-Rémy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,41% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - L'abstention aux législatives à Neuville-Saint-Rémy Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 3 951 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 2 677 personnes en âge de voter à Neuville-Saint-Rémy, 50,73% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 47,86% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,77% au premier tour. Au second tour, 58,82% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Neuville-Saint-Rémy ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record.