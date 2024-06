En direct

19:48 - Les bulletins de la Nupes en question La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 4,41% à Busigny. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 10% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (2,09%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,16%) et enfin de Léon Deffontaine (3,25%). Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 13,27% des suffrages dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Busigny en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Busigny entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 50% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 59,28% pour le Rassemblement national à Busigny le 9 juin dernier Cet équilibre politique a déjà fait long feu. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'affichait en tête des élections européennes 2024 à Busigny. Le mouvement a attiré 59,28% des votes, face à Valérie Hayer à 11,72% et Marion Maréchal à 4,99%.

14:32 - 49,96% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Busigny Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. La cité de Busigny avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022 puisque la candidate de l'ancien FN prenait les devants avec 49,96% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,34% et 10,21% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 6,63% des suffrages. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 67,49%, devant Emmanuel Macron à 32,51%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux élections législatives sera très scruté. Les législatives avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Busigny. Dans la commune, qui votait pour la 18ème circonscription du Nord, c'est Mélanie Disdier qui s'imposait au premier tour avec 37,84%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,20%, devant le binôme Union des Démocrates et des Indépendants à 48,80%.

11:02 - Busigny : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Busigny comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 117 logements pour 2 435 habitants, la densité de la ville est de 151 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 93 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 345 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (73,05%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,88% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2072,6 euros par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 23,74%, annonçant une situation économique fragile. À Busigny, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Abstention à Busigny : les leçons des précédentes élections L'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Busigny (59137). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,62% au premier tour. Au deuxième tour, 56,51% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,09% des électeurs de la commune. L'abstention était de 23,2% au second tour.