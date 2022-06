Résultat de la législative à Biache-Saint-Vaast : 2e tour en direct

19/06/22 17:25

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Biache-Saint-Vaast sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Biache-Saint-Vaast. En direct 17:25 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Biache-Saint-Vaast ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. Les sondages à l'échelle nationale cachent quelquefois des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Biache-Saint-Vaast. Grâce à 39,54% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Biache-Saint-Vaast au soir du 1er tour des législatives dimanche 12 juin. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 21,39% et 20,15% des suffrages. 13:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Biache-Saint-Vaast ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 38,91% des personnes aptes à voter à Biache-Saint-Vaast avaient participé à l'élection. Les études révèlent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour le second tour des législatives ? Il y a deux mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 3355 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 22,34% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 24,86% au premier tour. 10:30 - Second tour des élections législatives 2022 à Biache-Saint-Vaast ! Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Biache-Saint-Vaast seront normalement publiés assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on connaîtra rapidement qui des candidats qualifiés est élu pour l'Assemblée nationale.

Résultats des législatives 2022 à Biache-Saint-Vaast - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Biache-Saint-Vaast aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Bruno Duvergé Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emmanuel Blairy Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Biache-Saint-Vaast - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Biache-Saint-Vaast

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Biache-Saint-Vaast Emmanuel Blairy (Ballotage) Rassemblement National 35,61% 39,54% Bruno Duvergé (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,32% 21,39% Eric Cagnache Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,87% 20,15% Marie Bernard Les Républicains 12,65% 5,87% Michel Flahaut Divers gauche 3,98% 5,33% Geoffrey Fournier Reconquête ! 3,70% 3,09% Michel Wielgosz Ecologistes 1,74% 2,70% Marie Berthoud Divers extrême gauche 1,60% 1,47% Liliane Itey Divers droite 1,53% 0,46% Participation au scrutin Circonscription Biache-Saint-Vaast Taux de participation 49,88% 38,91% Taux d'abstention 50,12% 61,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 0,68% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,76% Nombre de votants 52 371 1 314

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Biache-Saint-Vaast. La candidature Rassemblement National arrive en première place chez les 3377 citoyens votant dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais résidant à Biache-Saint-Vaast. L'issue définitive de la législative au niveau de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais résultera du comportement de vote des électeurs des 293 autres communes qui lui sont rattachées. Emmanuel Blairy a effectivement réuni 40% des suffrages au sein de la ville. Il ressort devant Bruno Duvergé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Eric Cagnache (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 21% et 20% des voix. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 39% (soit 1 314 votants).

Législatives 2022 à Biache-Saint-Vaast : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives à Biache-Saint-Vaast (62) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 43,6% des votes au premier tour à Biache-Saint-Vaast, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,2% et 15,1% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Biache-Saint-Vaast avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 64,5% des votes, laissant ainsi 35,6% des votes à Emmanuel Macron. Les administrés de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?