Résultat des législatives à Busigny - Election 2022 (59137) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Résultat des législatives 2022 à Busigny

Le résultat des élections législatives 2022 à Busigny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord

Le résultat de l' élection législative 2022 à Busigny est maintenant officiel. La représentante Rassemblement National décroche la première position chez les citoyens inscrits dans la 18ème circonscription du Nord et demeurant à Busigny. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 18ème circonscription du Nord peut encore évoluer si les électeurs des 83 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Busigny. Mélanie Disdier a raflé 38% des votes. Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) et Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent respectivement 28% et 13% des votes. La participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour cette circonscription législative atteint 43% (soit 1 009 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Busigny Mélanie Disdier Rassemblement National 29,86% 37,84% Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 27,86% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 13,27% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 5,52% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 9,59% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 3,68% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 1,58% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 0,66% Participation au scrutin Circonscription Busigny Taux de participation 45,18% 43,38% Taux d'abstention 54,82% 56,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,26% Nombre de votants 41 163 773

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Busigny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Que vont décider les électeurs de gauche à Busigny ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des questions clés de ces législatives 2022, à Busigny comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait cumulé 10,21% des suffrages en avril dernier dans la ville. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,87% et 0,55% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer un total théorique de 12,63% à Busigny pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Busigny, des sondages tout aussi révélateurs ? Avec 49,96% des votes exprimés, au 1er round à Busigny, Marine Le Pen avait gagné la première position à la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 20,34%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 10,21% et Éric Zemmour à 6,63%. Pourtant, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des derniers jours chambouleront sans doute cette donne lors des législatives à Busigny ce dimanche. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Busigny L'un des facteurs importants de ces législatives 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention à Busigny. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées en matière économique et énergétique sont de nature à détourner les citoyens de Busigny (59137) des urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 779 personnes en âge de voter dans la localité, 23,2% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 27,09% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Busigny ? Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette ville lors des scrutins précédents ? Lors des élections législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 46,51% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Busigny. Le taux de participation était de 40,78% pour le second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Busigny pour ces législatives Ces élections législatives sont donc lancées ! À Busigny, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 8 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 1779 votants de Busigny ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Législatives 2022 à Busigny : les enjeux

Les citoyens de Busigny (59137) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 50,0% des suffrages au premier tour à Busigny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 20,3% et 10,2% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Busigny avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 67,5% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 32,5% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?