En direct

19:48 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Bertry La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, a des chances d'en séduire une partie. Le jour du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 13,71% des suffrages dans la commune. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (14,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,39% pour Yannick Jadot, 2,95% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 5,81% à Bertry. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 10% sur place.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Bertry Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de résultats. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection simple, on peut penser que le RN sera à environ 40% ou plus à Bertry ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du Rassemblement national à Bertry au début du mois Le résultat des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ce nouveau scrutin. 58,84% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Bertry, contre Valérie Hayer à 11,23% et Raphaël Glucksmann à 5,81%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi pas moins de 456 habitants de Bertry passés par les isoloirs.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Bertry au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé fort à Bertry au cours de la dernière présidentielle avec pas moins de 43,93% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,62% et 14,38% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,07% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, c'est également la cheffe du parti d'extrême droite qui gagnait à Bertry avec 65,91%, devant Emmanuel Macron à 34,09%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Bertry ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé à l'échelle locale pour ces élections. Lors des dernières législatives à Bertry, le RN finissait à la deuxième place, 32,03% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 33,85% pour Guy Bricout (Union des Démocrates et des Indépendants) au premier tour. Au second tour, il triomphait pourtant avec 50,9% des votes, devant les candidats Union des Démocrates et des Indépendants (49,10%). C'est donc Mélanie Disdier chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Les enjeux locaux de Bertry : tour d'horizon démographique Dans la ville de Bertry, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 14,36% et une densité de population de 258 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (79,41%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 732 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,72%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,03%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Bertry mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,86% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Retour sur la participation lors des élections législatives précédentes à Bertry Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Bertry, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,74% au premier tour. Au second tour, 55,99% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Bertry pour les élections législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 28,63% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 29,91% au premier tour.