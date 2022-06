Résultat de la législative à Cambrai : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cambrai sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Cambrai ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Cambrai au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 26,92% des voix à Cambrai, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait accumulé 32,85% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,21% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - À Cambrai, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste l'abstention L'une des clés de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Cambrai. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient notamment en mesure de dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Cambrai. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 65,68% au niveau de l'agglomération. La participation était de 64,8% au premier tour, soit 14 746 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Cambrai ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. L'analyse des derniers scrutins est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. En 2017, lors des législatives, le pourcentage de participation avait représenté 42,44% au premier tour dans la commune à Cambrai, à comparer avec un taux de participation de 38,1% au deuxième round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Cambrai La ville de Cambrai n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 8 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Cambrai soit légèrement moins que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Cambrai

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cambrai comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 18ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale Gérard Philippe Reconquête ! Pierre-Antoine Villain Divers droite Aurélien Dolay Ecologistes Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mélanie Disdier Rassemblement National Nadine Reynaert Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Cambrai : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant à Cambrai (59) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 32,9% des voix au premier tour à Cambrai, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26,9% et 17,2% des voix. Le choix des administrés de Cambrai était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (52,9% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 47,1% des votes.