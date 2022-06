Résultat de la législative à Caudry : en direct

17:12 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Caudry ?

L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 20,25% des voix à Caudry, lors du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN s'était hissée à 43,44% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,63% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des dernières semaines modifieront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve. Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.