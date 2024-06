Résultat des législatives à Corbehem : l'élection 2024 en direct

12:07 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Corbehem

Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des législatives à Corbehem ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,44% au premier tour et seulement 42,67% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Corbehem ? En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 484 personnes en âge de voter dans la localité, 75,47% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 78,91% au second tour, ce qui représentait 1 171 personnes.