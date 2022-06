Résultat de la législative à Croisilles : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Croisilles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Croisilles. En direct 18:46 - La coalition Mélenchon avait terminé au pied du podium à Croisilles il y a sept jours Les électeurs de Croisilles avaient accordé 21,79% de leurs suffrages au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le 12 juin dernier, pour la 1re étape des législatives 2022. Ce score est cependant à évaluer au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,73%, 2,34%, 1,38% et 3,29% il y a deux mois. Autrement dit un total qui aurait dû s'approcher de 22,74% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Croisilles ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Il faut bien entendu tenir compte des particularités locales, comme à Croisilles. La candidature Rassemblement National a accumulé 30,54% des voix dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour de la législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 24,46% et 21,79% des votes. 13:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quel sera la participation à Croisilles ? Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins ? Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le taux de participation s'élevait à 52,08% des inscrits sur les listes électorales de Croisilles au deuxième round, ce qui représentait 626 votants sur les 1242 habitants en âge de voter. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 42,64% au deuxième tour contre 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin. 10:30 - Le verdict des élections législatives à Croisilles se dévoilera ce dimanche soir ! Pour ce second volet des élections législatives à Croisilles, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 - Salle des Fêtes à Bureau 2 - Salle des Fêtes) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Seuls les postulants qualifiés dimanche dernier se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultats des législatives 2022 à Croisilles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Croisilles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Bruno Duvergé Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emmanuel Blairy Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Croisilles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Croisilles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Croisilles Emmanuel Blairy (Ballotage) Rassemblement National 35,61% 30,54% Bruno Duvergé (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,32% 24,46% Eric Cagnache Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,87% 21,79% Marie Bernard Les Républicains 12,65% 9,46% Michel Flahaut Divers gauche 3,98% 4,82% Geoffrey Fournier Reconquête ! 3,70% 3,75% Michel Wielgosz Ecologistes 1,74% 3,04% Marie Berthoud Divers extrême gauche 1,60% 1,61% Liliane Itey Divers droite 1,53% 0,54% Participation au scrutin Circonscription Croisilles Taux de participation 49,88% 46,55% Taux d'abstention 50,12% 53,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 2,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 1,03% Nombre de votants 52 371 581

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Croisilles. La participation parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais s'élève à 47%. Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais : 293 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Emmanuel Blairy a engrangé 31% des voix. Bruno Duvergé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Eric Cagnache (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 24% et 22% des voix.

Législatives 2022 à Croisilles : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 40% des suffrages au premier tour à Croisilles. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 16% des voix. Le choix des habitants de Croisilles était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (59% des voix), abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 41% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales habitant à Croisilles (62) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français.