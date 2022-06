Résultat de la législative à Écourt-Saint-Quentin : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Écourt-Saint-Quentin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Écourt-Saint-Quentin. En direct 18:56 - La Nupes s'était placée au pied du podium à Écourt-Saint-Quentin dimanche dernier La coalition de gauche partait avec un potentiel de voix de 20,87% à Écourt-Saint-Quentin avant le premier tour des législatives. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche à l'Assemblée a pourtant enregistré 17,92% des suffrages la semaine passée. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Les Républicains à Écourt-Saint-Quentin ? Avec 38,44% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Écourt-Saint-Quentin dimanche 12 juin 2022 pour le 1er round de l'élection législative. La candidature Les Républicains recueille 19,3% des votes. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 17,92% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Écourt-Saint-Quentin aux législatives 2022 ? Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Lors des précédentes législatives, parmi les 1337 personnes en âge de voter à Écourt-Saint-Quentin, 57,29% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,38% pour le second round. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Nouveau round des élections législatives 2022 à Écourt-Saint-Quentin ce 19 juin ! Si vous tâtonnez encore sur les prétendants finalistes de cette seconde manche dans l'unique circonscription d'Écourt-Saint-Quentin, il vous reste encore un peu de temps. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Écourt-Saint-Quentin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Écourt-Saint-Quentin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Bruno Duvergé Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emmanuel Blairy Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Écourt-Saint-Quentin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Écourt-Saint-Quentin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Écourt-Saint-Quentin Emmanuel Blairy (Ballotage) Rassemblement National 35,61% 38,44% Bruno Duvergé (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,32% 13,02% Eric Cagnache Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,87% 17,92% Marie Bernard Les Républicains 12,65% 19,30% Michel Flahaut Divers gauche 3,98% 3,37% Geoffrey Fournier Reconquête ! 3,70% 2,45% Michel Wielgosz Ecologistes 1,74% 3,06% Marie Berthoud Divers extrême gauche 1,60% 1,38% Liliane Itey Divers droite 1,53% 1,07% Participation au scrutin Circonscription Écourt-Saint-Quentin Taux de participation 49,88% 50,30% Taux d'abstention 50,12% 49,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 1,04% Nombre de votants 52 371 672

Le résultat du premier round de l'élection législative à Écourt-Saint-Quentin a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est le candidat Rassemblement National qui a récolté le plus de bulletins de votes parmi les 1336 habitants d'Écourt-Saint-Quentin votant dans la 1ère circonscription du Pas-de-Calais. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 293 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux d'Écourt-Saint-Quentin. Emmanuel Blairy a rassemblé 38% des suffrages. Marie Bernard (Les Républicains) et Eric Cagnache (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent dans l'ordre 19% et 18% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription du Pas-de-Calais s'établit à 50%.

Législatives 2022 à Écourt-Saint-Quentin : les enjeux