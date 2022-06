Résultat des législatives à Escaudœuvres - Election 2022 (59161) [PUBLIE]

12/06/22 23:06

Résultat des législatives 2022 à Escaudœuvres

Le résultat des élections législatives 2022 à Escaudœuvres est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 18ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l'élection législative à Escaudœuvres. L'issue finale de la législative au niveau de la 18ème circonscription du Nord dépendra des choix des électeurs des 83 autres communes qui la composent. A l'échelle de la commune, Mélanie Disdier a raflé 29% des suffrages. Elle arrive devant Stéphanie Maréchal (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Loyez (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 21% et 16% des votes. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 45% (soit 1 289 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Escaudœuvres Mélanie Disdier Rassemblement National 29,86% 29,24% Guy Bricout Union des Démocrates et des Indépendants 21,85% 12,56% Stéphanie Maréchal Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,35% 21,00% Pierre-Antoine Villain Divers droite 13,33% 12,95% Philippe Loyez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 15,90% Gérard Philippe Reconquête ! 3,29% 3,04% Aurélien Dolay Ecologistes 2,53% 3,24% Nadine Reynaert Divers extrême gauche 1,47% 2,06% Participation au scrutin Circonscription Escaudœuvres Taux de participation 45,18% 44,77% Taux d'abstention 54,82% 55,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 2,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,38% Nombre de votants 41 163 1 045

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Escaudœuvres sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Quel résultat aux législatives d'Escaudœuvres pour le bloc de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 16,31% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote d'Escaudœuvres le dimanche 10 avril. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,77% et 1,22% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 19,3% à Escaudœuvres pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Escaudœuvres ? La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN a passé la barre des 19%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Escaudœuvres dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Avec 37,26% des votes, au 1er round à Escaudœuvres cette fois, Marine Le Pen avait glané la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron terminait deuxième à 23,64%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,31% et Éric Zemmour à 6,17%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Escaudœuvres ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Escaudœuvres, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,39% dans la ville, contre un taux d'abstention de 28,07% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, pourraient tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Escaudœuvres (59161). 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Escaudœuvres ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins précédents. En 2017, durant les législatives, 2 380 électeurs d'Escaudœuvres s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 40,46%). Le taux de participation était de 38,03% au round deux. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Escaudœuvres pour ces législatives Les résultats des élections législatives 2022 à Escaudœuvres seront probablement dévoilés pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra assez vite qui des 8 candidats se qualifie au 2nd tour.

Législatives 2022 à Escaudœuvres : les enjeux