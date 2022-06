Résultat de la législative à Fontaine-Notre-Dame : 2e tour en direct

En direct

18:45 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a sept jours dans la cité ? Dans l'unique bureau de vote de Fontaine-Notre-Dame, les voix qui s'étaient accumulées sur la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le 12 juin pour la législative seront sans doute cruciales ce dimanche pour la deuxième étape du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 13,41% des suffrages lors de cette première manche. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,87%, 1,78%, 1,98% et 2,48% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc potentiellement atteindre 19,11% à Fontaine-Notre-Dame pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée à Fontaine-Notre-Dame A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités électorales des territoires. Pour le premier tour, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Fontaine-Notre-Dame ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 30,2% des bulletins de vote. Elle est suivie par les candidats Union des Démocrates et des Indépendants et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui obtiennent dans l'ordre 21,26% et 15,41% des voix.

13:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Fontaine-Notre-Dame ? Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'élevait à 22,66% des votants de la ville. L'abstention était de 23,18% au premier tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? La semaine dernière, 48,89% des personnes aptes à voter à Fontaine-Notre-Dame s'étaient rendues dans l'isoloir.