Résultat des législatives à Fontaine-Notre-Dame - Election 2022 (59400) [PUBLIE]

12/06/22 23:06

Comment ont voté habituellement les citoyens de cette ville lors des consultations politiques antérieures ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, 49,88% des personnes en âge de voter à Fontaine-Notre-Dame avaient participé à l'élection au premier tour. La participation était de 45,93% au dernier round. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

À Fontaine-Notre-Dame, l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation. La guerre russo-ukrainienne est par exemple en mesure de détourner l'attention des citoyens de Fontaine-Notre-Dame (59400) de leur devoir civique. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,34% au sein de la localité. Le taux de participation était de 76,82% au premier tour, c'est-à-dire 1 034 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

L'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Fontaine-Notre-Dame ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 39,41% des suffrages exprimés, au 1er round à Fontaine-Notre-Dame cette fois, Marine Le Pen avait gagné la première position à la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,15%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 12,87% et Éric Zemmour à 6,04%. Néanmoins, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

Les habitants de Fontaine-Notre-Dame avaient livré 12,87% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 1,78% et 1,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 16,63% à Fontaine-Notre-Dame pour ces élections légilsatives.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Fontaine-Notre-Dame (Nord) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 39,4% des voix au premier tour à Fontaine-Notre-Dame, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien député européen avaient obtenu 25,2% et 12,9% des votes. Le choix des votants de Fontaine-Notre-Dame était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (59,3% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 40,7% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?