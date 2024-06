Résultat des législatives à Hermes : l'élection 2024 en direct

12:06 - Hermes : analyse du taux d'abstention aux précédentes législatives

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Hermes (60370) ? Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 61,02% au premier tour. Au second tour, 61,57% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Hermes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,38% des votants de la localité. Le taux d'abstention était de 25,87% au premier tour.